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رويترز: حزب الله أطلق صواريخ على مقر للموساد ووحدة مخابرات عسكرية في ضواحي تل أبيب

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

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