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حزب الله: لا صحة لادعاءات العدو عن وجود أسلحة أو مخازن اسلحة في المباني المدنية ومن بينها مبنى قناة "الصراط" التي استهدفها بالقصف في الضاحية أمس

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

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