الكيان الصهيوني يائس ولن ينتصر في حربه النفسية

العالم - ايران

واثناء حضوره الى مكتب حزب الله في طهران لتقديم واجب العزاء والمساواة، رأى احمديان بأن السيد حسن نصر الله رفع راية المقاومة في أعلى قمة النضال ضد العالم باستشهاده.

واضاف انه وكما ثبّتت دماء الشهيد مدرسته، فإن دماء الشهيد السيد حسن نصر الله ستثبت مسيرة الجهاد والنضال.

كما اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ان الدور القيادي للشهيد السيد نصر الله سيستمر بيد أكثر انفتاحا وقوة بعد استشهاده.

واشار الى ان حزب الله في لبنان سيبدأ تجربة جديدة بعد استشهاد امينه العام، مبيّنا انه وكما دافعت ايران عن حزب الله في عهد الشهيد السيد نصر الله ستدافع عنه مرة أخرى.

وعن كيفية الرد على الكيان الصهيوني، اوضح احمديان بأن جبهة المقاومة في حرب و لا معنى لفعل من طرف واحد.مضيفا بأن العدو في هذه الحرب يائس ولن ينتصر في الحرب النفسية التي يشنها من اجل اضعاف جبهة المقاومة وشعبها.

ولفت الى ان الليلة الماضية قد شن الكيان الصهيوني مااسماه عملية برية محدودة لكنه تراجع على الفور، وإن شاء الله سيكون النصر النهائي حليف المقاومة.