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مراسل العالم: طائرة إيرانية تحمل مساعدات للوافدين اللبنانيين إلى سورية جراء العدوان الإسرائيلي تصل مطار اللاذقية

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

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