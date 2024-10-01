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شاهد..مراسل العالم:

صواريخ حزب الله تقصف تل أبيب وملايين المستوطنين يهرعون للملاجئ

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

يواصل حزب الله دك المستوطنات الإسرائيلية بالصواريخ، حيث استهدف تل أبيب ومحيطها بعدة صواريخ ردا على العدوان الإسرائيلي ضد لبنان وغزة، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المستوطنين وأضرار كبيرة، وسط تعتيم إعلامي إسرائيلي صارم.

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من القدس المحتلة بأن صافرات الإنذار لم تتوقف في شمال الأراضي المحتلة منذ ساعات صباح اليوم، وذلك بعد استهداف تل أبيب ومحيطها برشقة صواريخ من حزب الله، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار على نطاق واسع.

وقال إنه "قد تم توجيه أكثر من 3 ملايين مستوطن إلى المحميات والمناطق المحصنة. كما تم إغلاق شارع "رقم 6"، الذي يربط شمال فلسطين المحتلة بجنوبها، نتيجة وقوع إصابات وأضرار وُصفت من قبل الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأنها "كبيرة".

وأشار مراسل العالم إلى أن إعلام الاحتلال بدأ بالتعتيم منذ بدء العدوان على لبنان الأسبوع الماضي حول الأضرار التي يتكبدها كيان الاحتلال إثر صواريخ حزب الله، حيث فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية منذ اليوم الأول من العدوان شروطاً وتقييدات صارمة على الإعلام العبري، وحتى الأجنبي والعربي، بهدف منع نشر تفاصيل حول وصول الصواريخ إلى الأهداف العسكرية أو الموانئ.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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