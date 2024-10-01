استهداف معسكر 'فيكتوريا' الأميركي بمحيط مطار بغداد

العالم - العراق

وأشارت مصادر محلية إلى سماع دويّ 4 انفجارات بشكل متتابع في محيط المعسكر، لافتةً إلى دويّ صفارات الإنذار في المعسكر.

ويأتي هذا الاستهداف، فيما تواصل الإدارة الأميركية دعمها العسكري والسياسي للاحتلال في عدوانه على غزّة ولبنان واليمن وسورية.

4 عمليات للمقاومة العراقية يوم الإثنين

هذا، وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت عن تنفيذها عدّة عمليات ضدّ الاحتلال "الإسرائيلي" في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وأفادت المقاومة باستهدافها هدفًا حيويًا بواسطة صواريخ "الأرقب"، إضافةً إلى مهاجمة أهداف حيوية في كلٍ من حيفا، وميناء حيفا، ووسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة الإسلامية، "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"