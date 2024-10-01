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اسماعيل أحمدي مقدم: الكيان الصهيوني يريد اخراج حزب الله من المعادلة والمواجهة جراء الخسائر التي مني بها لنحو عام من عدوانه على غزة

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

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