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اسماعيل أحمدي مقدم: نتنياهو يعتقد انه من خلال اغتيال قيادات المقاومة ستتوسع الحرب في المنطقة وجر الآخرين لها ومن ثم انهاء الحرب

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

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