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اسماعيل أحمدي مقدم: الكيان الصهيوني عجز عن فرض معادلته خلال العدوان وانما المقاومة هي التي فرضت معادلتها

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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