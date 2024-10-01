الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اسماعيل أحمدي مقدم: ايران أعلنت بشكل صريح بأنه سترد على الكيان الصهيوني

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :