الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

أمين الجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: نحن في حالة حرب ولا جدوى بالاجراء المنفرد

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :