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أمين الجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: العدو فيما اسماه بالعملية البرية المحدودة التي بدأها الليلة الماضية تراجع على الفور

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

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