الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: الجيش الاسرائيلي استهدف 4 مواقع في محافظة درعا وموقعا بالسويداء في سورية

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :