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صفارات الانذار تدوي في سهل الحولة وعدد من المستوطنات والمناطق شمالي الاراضي المحتلة

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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