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حزب الله: استهدفنا تجمعا لقوات الإحتلال في مستوطنة كفار جلعادي بصلية من صواريخ الكاتيوشا

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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