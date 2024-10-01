إيجئي: راية حزب الله والمقاومة لن تسقط على الأرض

العالم – إيران

وقدم حجة الإسلام غلام حسين محسني إيجئي رئيس السلطة القضائية الإيرانية تعازيه باستشهاد "السيدحسن نصرالله" من خلال حضوره بمكتب حزب الله لبنان واجتماعه مع ممثل حزب الله في طهران.

تجدر الإشارة إلى أن "مراسم العزاء" بمناسبة استشهاد "السيدحسن نصرالله" تقام منذ صباح الأحد ولمدة ثلاثة أيام في مكتب حزب الله اللبناني في طهران.

ويستضيف "عبدالله صفي الدين" ممثل حزب الله في طهران المعزين في هذه الأيام الثلاثة.

ومنذ السبت حضر عدد من المسؤولين والشخصيات إلى مكتب حزب الله في طهران لتقديم التعازي بمناسبة استشهاد السيدحسن نصرالله.

رئيس السلطة القضائية: راية حزب الله والمقاومة لن تسقط على الأرض

وشدد رئيس السلطة القضائية الإيرانيةعلى أن راية حزب الله والمقاومة لن تسقط على الأرض، قائلا إن على الکیان الصهيوني الغاصب وأميركا المجرمة أن يتأكدا من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدعم حركة المقاومة أكثر من أي وقت مضى وستقف إلى جانب المقاتلين والمجاهدين في لبنان وحركة المقاومة.

وأضاف حجة الإسلام "غلام حسین محسني ايجئي"اليوم الثلاثاء خلال حضوره مكتب حزب الله اللبناني في طهران، وأثناء تعزيته باستشهاد السيدحسن نصرالله ومقاتلي جبهة المقاومة قال: إن الکیان الصهيوني الغاصب قد تجاوز الخط الأحمر ودخل مرحلة جديدة من أعماله الإجرامية وتأكدوا واعلموا أنه ليس حركة المقاومة فقط بل كل أحرار العالم يعلنون كراهيتهم واشمئزازهم من أفعاله.

وقال رئيس السلطة القضائية في هذا اللقاء في معرض شرحه لشخصية المجاهد الكبير السيدحسن نصرالله: لقد أمضى السيدحسن نصرالله أكثر من ثلاثة عقود على طريق الجهاد والمقاومة ضد الصهاينة الذين هم ألد وأحقر أعداء الإسلام والإنسانية. مع أن الشهيد السيدحسن نصرالله كان شخصية شاملة لا تعوض وخسارته قاسية وثقيلة. لكن محور المقاومة لا يضعف؛ والمقاومة خطاب وبذرة زُرعت، والبنى العسكرية والأمنية للمقاومة في لبنان لا تزال قوية.

وقال إيجئي: إيران الإسلامية ستواصل دعمها بقوة لمحور المقاومة وخاصة حزب الله اللبناني وبالتأكيد سيرفع شباب ومقاتلي محور المقاومة راية المقاومة ليس فقط في العراق وسوريا ولبنان واليمن، بل في جميع أنحاء العالم الإسلامي وعلى هذا الأساس نأمل أن نشهد تدمير الصهاينة في أقرب وقت ممكن.

وثمن مدير مكتب حزب الله لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عبد الله صفي الدين" حضور رئيس السلطة القضائية، كما شكر شعب وسلطات إيران الإسلامية على تعاطفهم ورفقتهم مع الأمة والمقاومة اللبنانية.

وبحسب هذا التقرير، فقد وقع رئيس السلطة القضائية خلال هذا اللقاء على الكتاب التذكاري للأمين العام وقادة المقاومة الشهيدة في حزب الله.