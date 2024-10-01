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رئيس المجلس الإسلامي الشيعي يتابع أحوال النازحين في لبنان

رئيس المجلس الإسلامي الشيعي يتابع أحوال النازحين في لبنان
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

تابع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اتّصالاته ولقاءاته اليوم في إطار الاهتمام بموضوع النازحين وتيسير امورهم، واطلع من خلية الطوارئ على نشاطها في هذا المجال.

العالم _ لبنان

وتلقى العلامة الخطيب اتصالًا من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي قدم له التعازي باستشهاد سيد المقاومة السيد حسن نصر الله، وتداول معه في الشؤون الراهنة ووقائع العدوان "الإسرائيلي" على لبنان.

وقال العلامة الخطيب إنّ الإجرام الصهيوني والعدوان المستمر على لبنان، يستدعي من جميع القيادات والمسؤولين، لا سيّما القيادات الروحية، بذل أقصى الجهود لمواجهة التطورات الخطيرة التي يتعرض لها بلدنا الحبيب، وفي طليعة ذلك ابداء أقصى درجات الوحدة والتضامن والتكافل، ورفض هذا العدوان الظالم.

وناشد الشيخ الخطيب جميع الدول العربية والإسلامية والدول المانحة المسارعة إلى تقديم المساعدات العاجلة لسد حاجات النازحين الذين فاق عددهم المليون نازح.

كما حيّى العلامة الخطيب المجاهدين على خط النار، والشهداء الذين بذلوا دماءهم في سبيل بقاء أهلهم مرفوعي الرأس موفوري الكرامة.

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