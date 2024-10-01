إفتتاح أكبر مركز تجاري إيراني في يريفان

العالم – إيران

وعقد وزیر الصناعة والتجارة الإيراني "محمد أتابك"خلال زیارته إلى يريفان (عاصمة أرمينيا) للمشاركة في القمة الاقتصادية الأوراسية، عدة اجتماعات مع مسؤولي الأعمال في أرمينيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأشار أتابك إلى قدرات إيران الإنتاجية والصناعية الفريدة في مختلف المجالات وأشار إلى رغبة إيران في المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية في أرمينيا وكذلك نقل المعرفة والتقنيات في مجال التعدين والصناعات المعدنية إلى هذا البلد.

وأكد أتابك من خلال دعوة وزير البنية التحتية في أرمينيا لحضور معرض التعدين والصناعات المعدنية الإيراني في نوفمبر القادم على استعداد القطاعين الخاص والعام في إيران للمشاركة في مختلف المجالات الصناعية والتعدينية في أرمينيا.

وأكد وزير البنية التحتية في أرمينيا على أهمية إزالة العقبات اللوجستية وخاصة مسألة رسوم الطرق للشاحنات العابرة للبلدين وشدد على الجهود الخاصة التي تبذلها الحكومة الأرمينية لتطوير العلاقات بشكل شامل مع إيران.

وأعلن قبوله الدعوة الرسمية لوزير الصناعة والتجارة الإيراني وعن رحلته المرتقبة إلى إيران على رأس وفد متخصص.

السفير الإيراني: البلدان يكملان بعضهما البعض في المجالات التجارية والاقتصادية

وقال السفير الإيراني لدى يريفان "مهدي سبحاني" إن إيران وأرمينيا يكملان بعضهما البعض في المجالات التجارية والاقتصادية والنقل والطاقة، ونحن مصممون على استخدام كافة القدرات في علاقاتنا.

وتم افتتاح أكبر مركز تجاري إيراني في يريفان بحضور وزير الصناعة والتجارة الإيراني "محمد أتابك"، والسفير الإيراني لدى يريفان "مهدي سبحاني"، ووزير الاقتصاد في أرمينيا "جورك بابويان"، وعدد كبير من رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين.

وفي بداية هذا الحفل رحب السفير الإيراني لدي يريفان بالضيوف، تابع قائلا: مع افتتاح المركز التجاري، اتخذنا خطوة مهمة في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وأرمينيا.

وأضاف سبحاني: أن البلدين يكملان بعضهما البعض في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والطاقة، وعازمون على استخدام كافة الإمكانيات في العلاقات.

بدوره أكد وزير الاقتصاد الأرميني على أهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية الوثيقة بين البلدين، مضيفا: سيلعب المركز دورا مهما في تحقيق أهدافنا لزيادة حجم التجارة بين البلدين.

وتابع: أتمنى أن نشهد المزيد من التطور في العلاقات بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية.

كما قال وزير الصناعة والتجارة الإيراني خلال الحفل: تتمثل أولوية إيران في تطوير العلاقات التجارية مع جيرانها، وخاصة أرمينيا.. ويعد افتتاح المركز حدثا مهما يمكن أن يكون بداية لزيادة حجم التبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وإن التفاعل القائم هنا اليوم هو تفاعل قيم للمؤسسات الاقتصادية التي يمكن أن يكون لها أفق واضح للأمام.