العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن الغارة الثانية في منطقة الباشورة والتي استهدفت مركزا للهيئة الصحية الاسلامية، لافتا إلى أن الإحتلال في هذه اللحظة يستهدف منطقة رأس النبع والبسطة حيث أن الغارة الاولى استهدفت مجمعا سكنيا، والغارة الثانية استهدفت شقة سكنية.

ولفت مراسلنا إلى أنه حتى الان هناك شهداء، وهناك جرحى لكن لم تعرف الحصيلة الاولية حتى هذه اللحظات، وهناك نداءات استغاثة بطلب وحدات الدم من كافة الفئات للجرحى الذين تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة.

ونوه مراسلنا إلى أن الإعلام الاسرائيلي صرّح منذ قليل، وقال أنه نفذ عملية إغتيال استثنائية في بيروت، وهو مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق بحزب الله "وفيق صفا" وهذا ما يدّعيه ويزعمه العدو الصهيوني ولكن لا معلومات رسمية، ولا بيانات رسمية من قبل حزب الله حتى هذه اللحظات.



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وخلص مراسلنا إلى أن العدو الصهيوني بدأ يوسّع من دائرة استهدافاته من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى العاصمة بيروت غارتان شنهما سلاح الجو الاسرائيلي منذ قليل على مجمع سكني وشقة سكنية، حيث أنه في الشقة السكنيه نفذ العدو الصهيوني عملية اغتيال، كما قال لشخصية إستثنائية في حزب الله وهو الحاج "وفيق صفا" حتى هذه الاثناء لا يوجد أي معلومات.

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