العالم – خاص بالعالم

وجود علامات تجارية إيرانية بارزة في معرض جيتكس فرصة لجذب المستثمرين الدوليين.. هكذا يقرأه الايرانيون كنقطة استراتيجية، يلعب جيتكس دورا مهما في تسريع رقمنة المجتمعات.

لذلك، سيكون أحد أكبر العلامات التجارية الإيرانية النشطة في مجال الاتصالات في هذا الحدث الكبير في منطقة الشرق الأوسط بهدف جذب الجماهير الدولية وتعزيز العلاقات مع شركات التكنولوجيا.



وقالت أحد الزائرات للمعرض:"عالم اليوم هو عالم التكنولوجيا ومعرض جيتكس هو مظهر لتقنيات حافة المعروفة في العالم".



وتشارك في معرض جيتكس هذا العام ستة آلاف وخمسمئة شركة من مئة وثمانين دولة حول العالم؛ اثنتا عشرة منها شركات ايرانية



وقال أحد الوكلاء الصينيين في المعرض:"فيما يتعلق بالشركات الايرانية الرائدة في مجال التكنولوجيا، شركة mci مهمة جدا في مجال التواصل في ايران، بل في الشرق الاوسط، وايران قادرة على توسيع تعاونها بشكل اكبر لاسيما في هذا المجال".



لم يكن جيتكس مجرد معرض تكنولوجي فحسب، بل هو منصة رئيسية للتأثير على الاقتصاد الرقمي العالمي، مما يسمح للشركات بعرض إنجازاتها وإنشاء طرق جديدة للتآزر والتعاون على المستوى الدولي.

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