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مصادر لبنانية: طائرات الاحتلال تخرق حاجز الصوت بأجواء مدينة صيدا جنوبي لبنان

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

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