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صفارات الانذار تدوي في رأس الناقورة في الجليل الغربي

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

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