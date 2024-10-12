شاهد.. إشتعال حرب المسيّرات بين أوكرانيا وروسيا

العالم – خاص بالعالم

كييف أعلنت أنّها حيّدت24 طائرة روسية بدون طيار، بينما تحدثت موسكو إنّها أسقطت 47 مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الماضية.

سلاح الجو الأوكراني قال في بيان، إنّ روسيا أطلقت صواريخ على أوكرانيا من منطقة بيلغورود، من دون أن تحدّد عددها أو طرازها.

مشيرا أنّ موسكو أطلقت28 مسيّرة على أوكرانيا، من بينها 24 دمّرتها الدفاعات الجوية فوق مناطق سومي وبولتافا ودنيبروبيتروفسك وميكولايف وخيرسون.



وفي السياق ذاته أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية مسؤوليتها عن ضربة ليلية على مستودع للوقود قرب بلدة روفنكي في منطقة لوغانسك الواقعة تحت السيطرة الروسية من دون أن تحدّد الأسلحة المستخدمة في هذا الهجوم، وأشارت إلى اندلاع حريق في الموقع، موضحة أنّه يؤمّن إمدادات للجيش الروسي بحسب وصفها.

إلى ذلك لم تؤكد موسكو تعرّضها لهذا الهجوم، لكن وزارة الدفاع الروسية أعلنت تحييد 47مسيّرة أوكرانية 17 منها فوق منطقة كراسنودار جنوب شرق البلاد، و16 فوق بحر ازوف و12 فوق منطقة كوركس.

وفي منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، أشار الحاكم الإقليمي إلى أنّ هجوما بمسيّرة أوكرانية أسفر عن مقتل شخص في قرية أوستينكا.

كما قال حاكم منطقة كراسنودار بأنّ هجمات أوكرانية بطائرات من دون طيار، أحدثت أضرارا بثلاثة منازل كما أشعلت النيران بسيارة، من دون الإشارة إلى سقوط ضحايا.

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