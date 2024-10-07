من بيروت.. رسالة العميد قاآني لمؤتمر التضامن مع فلسطين، هذا مفادها 

العالم – خاص بالعالم

وعقد هذا المؤتمر بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي «محمد باقر قاليباف و مجموعة من المسؤولين الإيرانيين وشخصيات دولية بارزة تدعم قضية فلسطين و محور المقاومة إلى جانب عدد من الإعلاميين.

في هذا المؤتمر أوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن العدو الصهيوني القاتل للأطفال اغتال قائد حزب الله الشهيد المجاهد إسماعيل هنية بوحشية، وقال: إن أساس هذه الجريمة هو الولايات المتحدة، فليعلموا اننا لم نرتكب أي خطأ في حساباتنا في هذه المعركة، ولن نرتكبها. نحن لا نخطئ في حساباتنا في ساحة المعركة أبداً، بل دخلنا هذه الساحة بناءً على معتقداتنا؛ وطريق النصر لن يُهزم أبداً.

رغم الشائعات التي أثيرت في الأيام الأخيرة من قبل وسائل الإعلام الغربية، حول مصير قائد فيلق القدس العميد قاآني، بعث قاآني اليوم رسالة الى المؤتمر اعتذر فيها عن عدم حضوره بسبب اجتماع مهم في بيروت، ووجه تحياته لجميع الحاضرين في المؤتمر.'

شخصيات سياسية ودينية و ثقافية، من ثلاثين دولة؛ وجهوا رسالة للعالم اكدوا فيها على أهمية الوحدة والتكاتف من أجل نصرة القضية الفلسطينية مؤكدين بأن الأعمال الإجرامية والوحشية للكيان الصهيوني لن تثنيهم عن مواصلة طريقهم في دعم الحق و مجابهة "اسرائيل ".

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