الكيان الصهيوني الشرير لا يخضع لأي من القوانين الدولية وحقوق الإنسان

العالم – إيران

وأعرب رئيس المحكمة العليا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الإسلام محمدجعفر منتظري في بيان له عن تعازيه: لبقية الله الأعظم (عج) و قائد الثورة الإسلامية ومجاهدي جبهة المقاومة وعشاق طريق الولاية والإمامة والشهادة باستشهاد سيد المقاومة والقائد المفكر والمخلص لحزب الله حجة الإسلام والمسلمين السيدحسن نصرالله والمجاهد العميد في حرس الثورة الإسلامية عباس نيلفروشان وغيرهما من شهداء جرائم الكيان الصهيوني في ضاحية بيروت الجنوبية.

وتابع حجة الإسلام منتظري في بيانه أن: جبهة المقاومة فقدت عزيزا غاليا وصادقا، لكن التاريخ أثبت أن دماء هؤلاء الأحبة الذين ارتقوا إلى أعلى الدرجات عند ربهم، تقوي وتعزز المقاومة التي هي بمثابة الشجرة الطيبة التي لا تجف أبدا.

وأكد رئيس المحكمة العليا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أن الكيان الصهيوني المتعطش للدماء يتمادى في جرائمه اللانسانية بسبب الدعم المطلق والعلني له من قبل الإدارة الأميركية المجرمة، معتبرا الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الشرير أظهرت أنه لا يخضع لأي من القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وأشار حجة الإسلام منتظري إلى سبل معرفة العدو والإلمام بطرق التعامل مع مكره، مستشهدا بقول للإمام علي (ع) في الجزء الثالث من الخطبة رقم 147 من كتاب نهج البلاغة: وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّی تَعْرِفُوا الَّذِي تَرَکَهُ وَ لَنْ تَأْخُذُوا بِمِیثَاقِ الْکِتَابِ حَتَّی تَعْرِفُوا الَّذِي نَقَضَهُ وَ لَنْ تَمَسَّکُوا بِهِ حَتَّی تَعْرِفُوا الَّذِي نَبَذَهُ .

لا ينبغي لرؤساء الدول العربية أن يصمتوا أمام جرائم الكيان الإسرائيلي

ولفت رئيس المحكمة العليا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أن: الكيان الصهيوني يرتكب كل هذه الجرائم الفظيعة في ظل صمت ولامبالاة من المجتمع الدولي، إلا أن اليوم ومع تمادي هذا الكيان الغاصب بعدوانه فمن المتوقع من رؤساء الدول الإسلامية وبخاصة رؤساء الدول العربية الّا يتغاضوا ويصمتوا على هذه الجرائم الهمجية مذكرا بقول لنبي الإسلام محمد (ص) مَنْ سَمِعَ رَجُلاً یُنَادِي یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ.

وأضاف بأن طريق الحق قد شهد خلال هذه القرون الأربعة عشر مثل هذه الأحداث مؤكدا على أن هذا الطريق لم ولن توقفه جرائم العدو هذه، مبيّنا أن أبناء جبهة المقاومة والمجاهدين كأمثال السيدحسن نصرالله قد بذلوا قلوبهم ومهجهم في سبيل الله وفي سبيل هذا النهج ونالوا مرتبة الشهادة المباركة تجليلا لعطاءاتهم.