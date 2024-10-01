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الإحتلال يفعّل صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال فلسطين المحتلة عقب إطلاق صواريخ من لبنان

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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