عشرات الشهداء والجرحى في 5 مجازر مروّعة جديدة للإحتلال

العالم – خاص بالعالم

وقصفت طائرات الاحتلال مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين بمنطقة الزرقاء في حي التفاح بمدينة غزة ومعهد الأمل للأيتام الذي يؤوي نازحين ايضا غرب مدينة غزة.

حيث زعم جيش الاحتلال أنه قصف مدرستين تستخدمان كمقري قيادة لحركة حماس، في وقت تثبت المشاهد والشهادات على الارض عكس ذلك.



في خانيونس ارتقى ثلاثة وخمسون شهيدا، خلال قصف قوات الاحتلال لمنازل المدنيين وكان القصف جويا ومدفعيا وذلك خلال توغل لآليات الاحتلال جنوبي المدينة، حيث قامت بمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول الى الشهداء والجرحى.

ويستهدف جيش الاحتلال بشكل مباشر منازل المدنيين ومناطق الايواء والبنية التحتية المدنية ما يصعب الازمة الانسانية في القطاع المحاصر.



واجبر جيش الاحتلال السكان والنازحين في منطقتي قيزان النجار والمنارة، على الخروج منهما بفعل توغله المفاجئ والقصف العشوائي.



وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قالت إن الظروف الصحية والمعيشية في قطاع غزة غير إنسانية.

واضافت أن جبالا من النفايات تتراكم في المناطق الوسطى من غزة بينما تتسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع.

واوضحت الوكالة أنه ليس أمام العائلات أي خيار سوى العيش بجانب هذه النفايات المتراكمة، مما يعرضهم للروائح الكريهة وخطر كارثة صحية وشيكة.

ودعت الوكالة الأممية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

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