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حماس تدعو الى التضامن العالمي مع غزة ولبنان وإدانة العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

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