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حماس تدعو للخروج في مسيرات حاشدة وفعاليات واسعة في كل مدن العالم بالذكرى الأولى لمرور عام على معركة طوفان الأقصى

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

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