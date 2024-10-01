الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: أكثر من 20 شهيدا في القطاع الطبي خلال 24 ساعة جراء الإعتداءات الإسرائيلية

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :