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مصادر لبنانية: 4 شهداء في الغارات الصهيونية على البقاع شرق لبنان

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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