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غارة إسرائيلية تستهدف بلدة علي النهري في البقاع شرقي لبنان

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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