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المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع يتلو بيانا مهما للقوات

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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