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متحدث القوات المسلحة اليمنية: قواتنا نفذت 3 عمليات عسكرية

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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