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متحدث القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينة نفطية بريطانية في العملية الاولى بـ 8 صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيّرة وزورق مسيّر

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

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