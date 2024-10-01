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متحدث القوات المسلحة اليمنية: عملياتنا لن تتوقف إلا بتوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها وكذلك وقف العدوان على لبنان

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

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