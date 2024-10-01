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القوات اليمنية تعلن تنفيذ 3 عمليات بحرية بالمحيط الهندي والبحرين الأحمر والعربي

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

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