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القوات اليمنية تنفذ 3 عمليات بحرية بالمحيط الهندي والبحرين الأحمر والعربي

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

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