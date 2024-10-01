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قائد الثورة الاسلامية: الاستشهاد في سبيل الله هي نعمة عظيمة لمن قضى عمره في الجهاد من اجل رفع راية الاسلام

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

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