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المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود قوات الاحتلال شرق موقع راس الناقورة البحري بصلية صاروخية

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

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