شاهد.. طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

العالم - خاص بالعالم

وطال القصف مباني سكنية في أحياء بئر العبد والليلكي والرويس والمريجة وأدت إلى تسوية عدد من المباني بالأرض وتضرر عدد من المباني المجاورة.

العلاقات الإعلامية في حزب الله أكدت ألا صحة لادعاءات الاحتلال الكاذبة عن وجود مخازن أسلحة في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها الاحتلال.

وبعد ساعات على تلك الغارات استهدفت طائرات الاحتلال بغارتين عددا من الشقق داخل بنايتين في منطقة بئر حسن ومحيط السفارة الكويتية في بيروت وفي منطقة الشياح على أطراف العاصمة بيروت وأفادت المعلومات بوقوع إصابات جراء الضربة فضلا عن أضرار في الممتلكات.

وقبل هذه الغارتين استهدف طيران الاحتلال مناطق وبلدات في البقاع شرق لبنان وجنوبه، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل سقوط أكثر من 20 شهيدا في القطاع الطبي خلال 24 ساعة جراء الاعتداءات 'الإسرائيلية' واثر اعلان الوزارة استهدف الاحتلال مركز الهيئة الصحية الإسلامية داخل بلدة الخيام جنوب لبنان.

بعثة الأمم المتحدة في لبنان أعلنت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أطلقا نداء إنسانيا عاجلا للبنان بقيمة أربعمئة وستة وعشرين مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين بالأعمال العدائية، وأشار بيان البعثة الى أنه ومنذ الـ17 من سبتمبر الماضي شهد لبنان ارتفاعا غير مسبوق في عدد الضحايا المدنيين وحركة النزوح موضحا أنه في الأسبوعين الماضيين فقط فقد أكثر من ألف شخص حياتهم وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين وتقدر السلطات اللبنانية أن حوالي مليون شخص قد تأثروا مباشرة أو نزحوا منذ أكتوبر العام الماضي .

ولفت البيان إلى أن النداء الإنساني العاجل يهدف إلى دعم حوالي مليون شخص متضرر من الأعمال العدائية، وسط تحذيرات من حصول كارثة إنسانية في لبنان.