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الإعلام العبري: منفذان اثنان قاما بعملية اطلاق النار في تل أبيب وتم تحييدهما

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

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