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الإعلام العبري: عملية إطلاق النار حصلت في أكثر من منطقة في تل أبيب ما أدى لسقوط عدد كبير من الإصابات

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

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