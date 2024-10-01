اهالي الاسرى لنتنياهو: أيها الجبان لن تقدر على محو وصمة التخلي عن أبنائنا

وقالت إيلا ميتسجر، زوجة ابن يورام ميتسجر، الذي قُتل في الأسر تحت نيران الاحتلال على غزة: "كانت هناك جريمة قتل هنا، وكان هناك تخلي يا نتنياهو، نحن هنا لنذكّرك بأن الأسرى لن يعودوا إلا بصفقة".

وأضافت ميتسجر لا يوجد طريق آخر فاستعادة الثقة والأمل لن تبدأ إلا مع انتهاء الحرب وعودة جميع الأسرى.

وتابعت "يؤلمني أن أقول ذلك الديمقراطية، كل الأشياء التي نسيتها، والأهم من ذلك، سنة من الحياة".

وقال إيلعاد أور، شقيق القتيل درور، نشعر بالألم والغضب والصدمة لأن أحباءنا يتواجدون في الأسر بغزة منذ عام".

وأضاف "عومر وعوفر وأربيل ونعمة ويردين، كل الأسرى يتضورون جوعًا، لن نتوقف عن تذكير هذه الحكومة الشريرة بأن إنقاذ الأرواح أهم من الحرب".

وناشدت يفعات كالديرون، ابنة عم المختطف عوفر كالديرون، أنت لن تكون قادرًا على محو وصمة التخلي، أنت جبان، أنت محتال، أنت هارب، بغض النظر عما يقوله أبواقك ، بأنك لست خائنًا، أنت خائن ، لقد تخليت عنا".