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وسائل إعلام إسرائيلية: منفذو عملية يافا نزلوا من القطار وبدأوا باطلاق النار

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

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