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يديعوت احرونوت: إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاه "إسرائيل"

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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