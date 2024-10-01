لحظة بلحظة.. بدء الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على كيان الاحتلال + فيديوهات

العالم - إيران

أعلنت مصادر في حرس الثورة الإسلامية في إيران، بدء الهجوم الصاروخي الإيراني على كيان الاحتلال الإسرائيلي.

كما قال المتحدث باسم جيش الإحتلال: إطلاق صواريخ من إيران تجاه "إسرائيل".

واكتضت وسائل التواصل بفيديوهات من مختلف مدن إيران تظهر انطلاق حشود من الصواريخ باتجاه الحدود الغربية للبلاد.

وأكدت مصادر انطلاق 400 صاروخ من الأجواء الإيرانية.

كما توالت صور و فيديوهات من سماء تل أبيب تظهر ووصول الصواريخ الإيرانية إلى هناك.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي دق أجراس الإنذار في كافة أنحاء الأراضي المحتلة.

وأكد حرس الثورة الإسلامية في إيران في بيان: رداً على استشهاد إسماعيل هنية والسيدحسن نصرالله والشهيد نيلفوروشان، استهدفنا قلب الأراضي المحتلة.

وأضاف بيان الحرس الثورة: إذا رد الكيان الصهيوني على العملية الإيرانية فإنه سيواجه هجمات عنيفة.

وأكد أن : الهجوم على إسرائيل جار بدعم من الجيش ووزارة الدفاع... وقد تمت الموافقة على هذه العملية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقال المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الاسرائيلي: إطلاق الصواريخ مستمر، المطلوب البقاء في الأماكن المحمية حتى إشعار آخر

- "نيويورك تايمز": يبدو أن الوقت الذي استغرقته الصواريخ الإيرانية الأولى للوصول إلى "إسرائيل" - أقل من 15 دقيقة - ما يشير إلى أن هذه كانت صواريخ باليستية.

الصواريخ الإيرانية تضرب الواحدة تلو الأخرىالصواريخ الإيرانية تضرب الواحدة تلو الأخرى

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يتبع..