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إعلام الإحتلال: سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في تل أبيب

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

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