شاهد.. القوات اليمنية تقصف قلب كيان الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع اعلن قيام القوات اليمنية البحرية بشن ثلاث عمليات عسكرية استهدفت ثلاث سفن إحداها سفينة كورديليا مون النفطية البريطانية في البحر الأحمر.



هذا وكان سريع اعلن أن سلاح الجو المسير ضرب هدفا عسكريا للاحتلال في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)، وذلك بطائرة مسيرة من نوع 'يافا'، وكذلك ضرب أهدافا عسكرية في منطقة أم الرشراش المحتلة (إيلات) باربع طائرات مسيرة من نوع 'صماد 4'.



وحثت القوات المسلحة اليمنية كل الشعوب العربية والإسلامية على الخروج من حالة الصمت، والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية.

هذا وكان الإعلام الإسرائيلي تحدث قبل ساعات عن نيران من اليمن في اتجاه غوش دان وهي المنطقة التي تتكون من تل أبيب والمنطقة الوسطى في الأراضي المحتلة وجزء صغير من المنطقة الجنوبية مشيرا إلى سماع دوي انفجار قوي في 'تل أبيب'، ما دفع أكثر من مليون ونصف مليون مستوطن للتوجه إلى الملاجئ وقال في وقت لاحق إنه صاروخ فرط صوتي اطلق من اليمن.

هذا وكانت القوات المسلحة اليمنية استهدفت 'تل أبيب' قبل أيام، مستخدمة صاروخا بالستيا من نوع 'فلسطين 2' فرط صوتي قالت إنه حقق أهدافه بنجاح.