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هيئة البث الاسرائيلية: هجوم غير مسبوق بالصواريخ الباليستية على "إسرائيل"

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

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